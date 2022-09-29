"Пра надвор’е" - 30 верасня адзначаецца Дзявочае свята

Заўтра на тэрыторыі нашай краіны чакаецца адпаведнае геамагнітнае становішча - ад пачатку сутак і прыкладна да 21:00 геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад слабаўзбуранага да ўзбуранага, далей прагназуецца магнітная бура.

У апошні вераснёвы дзень адзначаецца дзень Веры, Надзеі і Любові. Іншая назва - Дзявочае свята. І прыкметы: калі жураўлі ў гэты дзень адлятаюць у вырай, то на Пакровы будзе мароз. Калі вожык размяшчае сваё логавішча ў сярэдзіне лесу, зіма будзе халодная.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў за апошнія 100 гадоў. Самая халодная ноч была ў Сянно ў 1976 годзе - больш за 6 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1991 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 27 градусаў вышэй за нуль.