3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Пра надвор’е" - 30 верасня адзначаецца Дзявочае свята
Заўтра на тэрыторыі нашай краіны чакаецца адпаведнае геамагнітнае становішча - ад пачатку сутак і прыкладна да 21:00 геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад слабаўзбуранага да ўзбуранага, далей прагназуецца магнітная бура.
У апошні вераснёвы дзень адзначаецца дзень Веры, Надзеі і Любові. Іншая назва - Дзявочае свята. І прыкметы: калі жураўлі ў гэты дзень адлятаюць у вырай, то на Пакровы будзе мароз. Калі вожык размяшчае сваё логавішча ў сярэдзіне лесу, зіма будзе халодная.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў за апошнія 100 гадоў. Самая халодная ноч была ў Сянно ў 1976 годзе - больш за 6 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1991 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 27 градусаў вышэй за нуль.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов