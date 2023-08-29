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"Пра надвор’е" 30 жніўня
Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі вельмі цёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. Месцамі па краіне прайшлі кароткачасовыя дажджы, грымелі навальніцы. Удзень адзначаўся парывісты вецер.
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
І некалькі народных прыкмет: "Цёмныя хмары завалаклі неба - да доўгай непагадзі. Раніцай туман і раса - надвор'е будзе добрае. А калі добрае надвор'е ў гэты дзень - да ранняй вясны".
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