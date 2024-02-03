Пра надвор’е: 4 лютага магнітных бур не прагназуецца

У нядзелю магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

4 лютага ў народным календары Цімафей Паўзімнік. Прыкмячалі: калі сонейка на Цімафея ззяе - на раннюю вясну, а калі мяцеліца ў гэты дзень - на ўвесь тыдзень разгуляецца.