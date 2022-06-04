Пра надвор'е. 5 чэрвеня - Дзень памяці Ефрасінні Полацкай

У суботу, 4 чэрвеня, надвор'е на тэрыторыі Беларусі ўначы вызначала вобласць павышанага атмасфернага ціску, удзень - атмасферны фронт. Уначы і раніцай у асобных раёнах згушчаўся туман. У дзённыя гадзіны месцамі прайшлі кароткачасовыя дажджы, грымелі і навальніцы, пры навальніцах адзначаўся парывісты вецер.



Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 5 чэрвеня - Дзень памяці Ефрасінні Полацкай (Прадславы). Беларусы вельмі шануюць Ефрасінню Полацкую і лічаць яе сваёй нябеснай заступніцай. Некалькі народных прыкмет на заўтрашні дзень: навальніца ў гэты дзень - на багаты ўраджай. Калі ўвечары заходняя частка неба чыстая - раніцай дажджу не будзе.