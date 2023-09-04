"Пра надвор’е" - 5 верасня ў народным календары прысвятак Лупа

У аўторак магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

5 верасня ў народным календары пазначаны прысвятак, які называецца Лупа. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень жураўлi на поўдзень пацягнуліся, будзе ранняя зіма. Таксама глядзелі, як ляцяць жураўлi: нізка - зіма будзе цёплая, а калі высока, то халодная зіма чакаецца.