"Пра надвор’е" - 7 снежня ў народным календары Кацярыны

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 7 снежня: самая халодная ноч была ў Оршы ў 1959 годзе - амаль 35 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2015 - у Івацэвічах тэрмометры паказалі амаль 12 градусаў цяпла.