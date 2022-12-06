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"Пра надвор’е" - 7 снежня ў народным календары Кацярыны

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

7 снежня ў народным календары Кацярыны. Прыкмячалі: кругі вакол месяца - да марозу. Калі прамяні ад сонца ідуць уверх - чакай завіруху. Зоркі здаюцца маленькімі перад снегападам.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 7 снежня: самая халодная ноч была ў Оршы ў 1959 годзе - амаль 35 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2015 - у Івацэвічах тэрмометры паказалі амаль 12 градусаў цяпла.

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