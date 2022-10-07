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"Пра надвор’е" - 8 кастрычніка ў народным календары Сяргей
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не чакаецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
8 кастрычніка ў народным календары Сяргей. Прыкмячалі, калі на Сяргея добрае надвор’е, дык стаяць яму тры тыдні. Назіралі і за ветрам. Калі ён дзьмуў з поўначы, гэта прадказвала халодную зіму, калі з поўдня - цёплую, калі з захаду - снежную.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Клічаве ў 2015 годзе - звыш 8 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1929 - у Мар'інай Горцы тэрмометры паказалі больш за 25 градусаў цяпла.
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