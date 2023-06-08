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"Пра надвор’е" - 9 чэрвеня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца
9 чэрвеня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: калі ўдзень з'яўляюцца асобныя аблокі, а пад вечар яны знікаюць - чакайце яснага і сухога надвор'я; раніцай выпала багатая раса - будзе ясны дзень.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Горках у 1941 годзе - 0,1 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Шаркаўшчыне ў 1999-м - больш за 33 градусы цяпла.
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