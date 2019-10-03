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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. У народным календары 4 кастрычніка Кандрат і каталіцкі прысвятак Пранцішак. Прыкмячалі, калі ў гэты дзень ясна і моцны паўночна-ўсходні вецер дзьме, зіма вельмі халоднай будзе. Якое надвор'е ў гэты дзень, такім яно будзе яшчэ чатыры тыдні.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 4 кастрычніка: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 1982 годзе - амаль 6 з паловай градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Касцюковічах ў 1999 - больш за 27 з паловай градусаў цяпла.

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