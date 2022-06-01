Пра надвор’е: Да Трох мучанікаў няма лета, але пасля іх не бывае зімы

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

2 чэрвеня прысвятак, які называецца Тры мучанікі. На гэты прысвятак замацавалася пэўная народная прыкмета: да Трох мучанікаў няма лета, але пасля іх не бывае зімы. А яшчэ прыкмячалі: калі ўвечары вялікая раса - наступны дзень будзе сонечным.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Полацку ў 1950 годзе - амаль 1 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1995 - у Мазыры тэрмометры паказалі больш за 32 градусы цяпла.

