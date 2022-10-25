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Пра надвор’е - геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага

26 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі неба на світанку шэрае, без яркіх чырвоных тонаў - чакай добрага надвор'я; неба цёмна-сіняе, здаецца высокім - на дождж; удзень і ўначы тэмпература паветра амаль не змяняецца - чакай зацяжное пахмурнае надвор'е.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1988 годзе - 12 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2004-м -у Брагіне тэрмометры паказалі 20,5 градуса цяпла.

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