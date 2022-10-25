Пра надвор’е - геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага

26 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі неба на світанку шэрае, без яркіх чырвоных тонаў - чакай добрага надвор'я; неба цёмна-сіняе, здаецца высокім - на дождж; удзень і ўначы тэмпература паветра амаль не змяняецца - чакай зацяжное пахмурнае надвор'е.