Пра надвор’е: геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага

15 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: калі сёння выпадзе першы снег, то зіма ўсталюецца праз сорак дзён. Вясёлкавы круг вакол месяца - да ветру і непагадзі. Яснае неба - да марозу.