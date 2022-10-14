ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор’е: геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага

15 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: калі сёння выпадзе першы снег, то зіма ўсталюецца праз сорак дзён. Вясёлкавы круг вакол месяца - да ветру і непагадзі. Яснае неба - да марозу.

Інфармацыяз гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Віцебску ў 1976 годзе - звыш 9 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2019-м - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 24,5 градуса цяпла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все