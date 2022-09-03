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Пра надвор'е: геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага

Заўтра на тэрыторыі нашай краіны чакаецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 6 гадзін раніцы прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага, а з 18 гадзін ізноў прагназуецца магнітная бура. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да свайго самаадчування.

І некалькі народных прыкмет: сонечны дзень - да цёплай восені. Калі туман хутка знікае ў промнях сонца - добрае надвор'е ўсталюецца надоўга.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 1997 годзе - 0,4 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Мар'інай Горцы ў далёкім 1897 годзе - амаль 31 градус цяпла.

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