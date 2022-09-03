3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пра надвор'е: геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага
Заўтра на тэрыторыі нашай краіны чакаецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 6 гадзін раніцы прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад узбуранага да слабаўзбуранага, а з 18 гадзін ізноў прагназуецца магнітная бура. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да свайго самаадчування.
І некалькі народных прыкмет: сонечны дзень - да цёплай восені. Калі туман хутка знікае ў промнях сонца - добрае надвор'е ўсталюецца надоўга.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 1997 годзе - 0,4 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Мар'інай Горцы ў далёкім 1897 годзе - амаль 31 градус цяпла.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все