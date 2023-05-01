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"Пра надвор’е": геамагнітны фон, народныя прыкметы, з гісторыі метэаназіранняў

2 мая на тэрыторыі Беларусі прагназуецца ўзбуранае геамагнiтнае становiшча. Будзьце, калi ласка, уважлiвымі да свайго самаадчування!

Некалькi народных прыкмет: калi дзень дажджлівы - будзе сонечны чэрвень; дзень цёплы і пагодлівы - у канцы месяца пахаладае; распусцілася бяроза - чакай засушлівае лета.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: cамая халодная ноч была ў Гродне ў 1971 годзе - амаль 5 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у 2018-м - у Брагіне тэрмометры паказалі 30,5 градуса цяпла.

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