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Пра надвор'е: магнітных бур не прагназуецца

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

У народным календары заўтра дзень Барыса і Глеба. Прыкмячалі: зязюля лятае нізка - чакай дажджу. А калі павукі пачынаюць плесці павуціну - да паляпшэння надвор'я.

З гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Клічаве ў 2019 годзе - крыху больш за 3 градусы цяпла. А самы цёплы дзень у 2010 - у Горках слупкі тэрмометраў паказалі амаль 39 градусаў.

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