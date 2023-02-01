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Пра надвор'е: магнітных бур не прагназуецца

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

2 лютага ў народным календары Яўхім. Прыкмячалі, калі дзень сонечны, вясна будзе ранняй, калі пахмурны - чакаюцца познія снегапады.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Гродне ў 1970 годзе - больш за 33 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 2002 - у Высокім тэрмометры паказалі 10 з паловай градусаў цяпла.

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