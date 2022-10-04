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Пра надвор’е: магнітных бур не прагназуецца
5 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: нерухомыя аблокі з'явіліся там, куды дзьме вецер, - хутка вецер спыніцца. Калі з бярозы лiст не апаў, снег ляжа позна.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Баранавічах ў 1969 годзе - больш чым 10 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1966-м - у Жыткавічах тэрмометры паказалі больш за 26 градусаў цяпла.
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