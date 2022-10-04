Пра надвор’е: магнітных бур не прагназуецца

5 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: нерухомыя аблокі з'явіліся там, куды дзьме вецер, - хутка вецер спыніцца. Калі з бярозы лiст не апаў, снег ляжа позна.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Баранавічах ў 1969 годзе - больш чым 10 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1966-м - у Жыткавічах тэрмометры паказалі больш за 26 градусаў цяпла.