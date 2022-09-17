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Пра надвор'е: магнітных бур не прагназуецца
18 верасня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет. Лісце рабіны пажоўкла - зіма будзе ранняй і халоднай. Да ўсходу сонца хмары чырвоныя - на вецер і дождж.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Полацку ў 1973 годзе - звыш 4 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Васілевічах у 2015-м - амаль 31 градус цяпла.
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