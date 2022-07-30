Пра надвор'е на 31 ліпеня: магнітных бур не прагназуецца, геамагнітны фон слабаўзбураны

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палескай у 2015 годзе - усяго плюс 4,5 градуса, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў 1994 годзе ў Высокім - больш за 36 градусаў цяпла.