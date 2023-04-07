3.66 BYN
"Пра надвор’е" - Навальніцы да доўгага лета і позняга прыходу восені
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет. Навальніцы ў гэты дзень да доўгага лета і позняга прыходу восені. У палях не засталося снегу - ураджай будзе багатым. Уначы на небе шмат яркіх зорак - чакаюцца замаразкі.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Шаркаўшчыне ў 1963 годзе - больш як 12 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1986-м - у Лельчыцах тэрмометры паказалі амаль 24 градусы цяпла.