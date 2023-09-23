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Пра надвор’е: прагназуецца магнітная бура

Заўтра на тэрыторыі Беларусі прагназуецца магнітная бура.

Будзьце, калі ласка, уважлівыя да свайго самаадчування!

24 верасня ў народным календары Тадора. Казалі: "На Тадору ўсякае лета канчаецца і не кожнае лета да Тадоры дацягне". І прыкмячалі: пчолы не жадаюць супакойвацца, лятаюць па імшаніку - да зацяжной восені і позняй зімы. Калі лістапад пачаўся позна, суровая і доўгая зіма чакаецца.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 2019 годзе - амаль 6 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2015-м - у Гомелі тэрмометры паказалі больш за 29 градусаў цяпла.

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