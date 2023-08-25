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"Пра надвор’е" - агляд прыродных падзей

У суботу, 26 жніўня, магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет пра надвор’е. Калі дзень выдаўся гарачым, зіма будзе халоднай; калі холадна - чакай мяккай і цёплай зімы. Пасля малога дажджу туман над зямлёй сцелецца - да дрэннага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Лельчыцах у 1973 годзе - 0,1 градуса марозу, а самы цёплы дзень адзначаны ў 1985-м - у Брэсце тэрмометры паказалі больш чым 31 градус вышэй за нуль.

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