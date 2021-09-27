Пра надвор'е - у народным календары 28 верасня Мікіта

27 верасня надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала зона павышанага атмасфернага цiску, якая сфарміравалася ў халаднаватай паветранай масе паўночных шырот. 28 верасня на тэрыторыі Беларусі прагназуецца адпаведнае геамагнітнае становішча: уначы і прыкладна да 9:00 - узбуранае, далей - слабаўзбуранае.



У народным календары 28 верасня Мікіта. Прыкмячалі: дзікія гусі сядзяць на зямлі - да цёплай восені. Калі жураўлі адляцелі - праз тры тыдні чакайце першых сапраўдных маразоў.