Пра надвор'е - у народным календары 17 ліпеня Андрэй

У народным календары заўтра Андрэй. Святы Андрэй з’яўляецца апекуном земляробства. У некаторых раёнах Беларусі прысвятак называюць Андрэй Наліва. Казалі: "На Андрэя азімыя наліліся, а татка-авёс да палавіны дарос". Таксама прыкмячалі: шмат аблокаў - да цяпла; Месяц грае - да добрага ўраджаю; шум дубравы прадвяшчае сонечны дзень без ападкаў.