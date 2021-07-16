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Пра надвор'е - у народным календары 17 ліпеня Андрэй

Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

У народным календары заўтра Андрэй. Святы Андрэй з’яўляецца апекуном земляробства. У некаторых раёнах Беларусі прысвятак называюць Андрэй Наліва. Казалі: "На Андрэя азімыя наліліся, а татка-авёс да палавіны дарос". Таксама прыкмячалі: шмат аблокаў - да цяпла; Месяц грае - да добрага ўраджаю; шум дубравы прадвяшчае сонечны дзень без ападкаў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 14 ліпеня: самая нізкая начная тэмпература паветра была зафіксавана ў Чачэрску ў 2002 годзе - крыху больш за 2 з паловай градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў 1904-м у Пінску - больш за плюс 36 градусаў.


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