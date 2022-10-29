"Пра надвор’е" - Яркі месяц абяцае цёплую зіму, мутны і бледны - марозную і доўгую

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: аблокі плывуць з поўначы на поўдзень - да сонечнага надвор'я, а з поўдня на поўнач - да непагадзі. Яркі месяц абяцае цёплую зіму, мутны і бледны - марозную і доўгую.