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"Пра надвор’е" - Яркі месяц абяцае цёплую зіму, мутны і бледны - марозную і доўгую

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: аблокі плывуць з поўначы на поўдзень - да сонечнага надвор'я, а з поўдня на поўнач - да непагадзі. Яркі месяц абяцае цёплую зіму, мутны і бледны - марозную і доўгую.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Мар’інай Горцы ў 1922 годзе - 12 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2018 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 20 градусаў цяпла.

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