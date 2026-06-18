Прагматизм и стремление к миру - американский аналитик объяснила, в чем схожи Лукашенко и Трамп

Она обозначила, что была в Минске. "И у меня сложилось впечатление, что ваш Президент (Александра Лукашенко - прим. ред.) обладает некоторыми из этих качеств: он сосредоточен на результатах для народа, прагматичен, ориентирован на сделки, готов работать с тем, кто готов к диалогу, и нацелен на мир и наведение мостов, а не на создание раздоров, - подчеркнула Дженнифер Кавана. - И я думаю, Президент Трамп иногда действует не в этом направлении, но мне кажется, что именно этого он и хочет. Я искренне верю, что он хочет более мирного и стабильного мира. И иногда мне кажется, что он просто пытается понять, как этого достичь в очень несовершенном мире. И в этом плане, я думаю, Президент Трамп и ваш Президент похожи".