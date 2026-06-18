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Прагматизм и стремление к миру - американский аналитик объяснила, в чем схожи Лукашенко и Трамп
Как так вышло, что в Соединенных Штатах находят деньги на новые войны, но не на повышение уровня жизни людей, образование и медицину? Военный аналитик Дженнифер Кавана высказала мнение об американской политике в "Актуальном интервью".
Дженнифер Кавана, директор отдела военного анализа центра Defense Priorities (США):
"Я думаю, что лучшие политики способны понимать и представлять интересы людей, которым они должны служить. Они должны понимать разницу между своими личными интересами и национальными интересами, уметь расставлять приоритеты, быть харизматичными, чтобы захватывать внимание людей и вселять в них надежду на будущее. В идеальном мире политик должен быть именно таким".
По ее мнению, у лидера Белого дома Дональда Трампа есть некоторые из этих качеств. "Он очень прагматичен. Мне кажется, в глубине души он действительно заботится об Америке", - отметила эксперт.
Она обозначила, что была в Минске. "И у меня сложилось впечатление, что ваш Президент (Александра Лукашенко - прим. ред.) обладает некоторыми из этих качеств: он сосредоточен на результатах для народа, прагматичен, ориентирован на сделки, готов работать с тем, кто готов к диалогу, и нацелен на мир и наведение мостов, а не на создание раздоров, - подчеркнула Дженнифер Кавана. - И я думаю, Президент Трамп иногда действует не в этом направлении, но мне кажется, что именно этого он и хочет. Я искренне верю, что он хочет более мирного и стабильного мира. И иногда мне кажется, что он просто пытается понять, как этого достичь в очень несовершенном мире. И в этом плане, я думаю, Президент Трамп и ваш Президент похожи".