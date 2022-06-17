Прах жертв геноцида захоронили на кладбище агрогородка Княгинин

Еще одна страница в истории геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны открытав Мядельском районе. На территории Национального парка "Нарочанский" в районе деревни Нивки менеегода назад выявили неизвестное место захоронения мирных жителей. Во время расследования дела, возбужденного генеральным прокурором Беларуси по фактам планомерного уничтожения нацистскими преступниками жителей Беларуси, выяснилось: 50 представителей еврейской национальности, среди которых 20 малолетних детей, были замучены фашистами и брошены в яму в августе 1941. Никаких архивных документов об этом событии после войны не осталось. Но недавно в ходе открытого расследования криминального дела стали появляться детали этого ужасного убийства ни в чем не повинных людей. Их останки были найдены 52-м поисковым батальоном. Сегодня прах расстрелянных жертв был с почестями захоронен на кладбище агрогородка Княгинин Мядельского района.