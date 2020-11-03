Прах Змитрока Бядули сегодня перезахоронят в Минске

Исторический день для белорусской литературы. Прах писателя Змитрока Бядули сегодня перезахоронят в Минске. Останки погибшего 77 лет назад поэта и прозаика в феврале этого года транспортировали в нашу страну из Казахстана. И в эти минуты в белорусской столице проходит памятная церемония.

На месте событий работает наш корреспондент Лидия Заблоцкая.

Сейчас наша съемочная группа находится в филиале Музея истории белорусской литературы. Фактически центр Минска в "Белорусской хатке". И в эти минуты поистине важное историческое событие. Прах Змитрока Бядули привезли фактически к нему домой. Именно в этих стенах писатель жил с сестрами с 1914-го по 1918-й годы. Тут же лично Бядуля приютил в свое время и не менее легендарного классика литературы - Максима Богдановича. Здесь, в восстановленных интерьерах комнаты, уже час проходит прощание со знаменитым автором "Полесских былей".







Напомним, что прах - в прямом смысле - вернули на Родину спустя 77 лет. Автор умер именно 3 ноября от инсульта на территории Казахстана. Поездка стала вынужденной эвакуацией из-за начала войны. Потому сегодня церемония именно в эту дату символическая. Вопросами перезахоронения задавались и во времена Советского Союза. Особенно это было важно для родных автора. Они пытались перевезти останки 6 раз. Сегодня здесь сын Самуила Плавника. Мы взяли у него небольшой комментарий перед церемонией.

Историческое событие для белорусской культуры

Процесс сдвинулся с точки ровно год назад, организацию перезахоронения сынициировал швейцарский Фонд Марии Магдалены. По желанию и с разрешения родных белорусского классика специалисты провели эксгумацию останков и привезли их из Казахстана. Кроме того, в Минске находится и демонтированное надгробие. С февраля прах находился в Свято-Ильинском православном храме Бобруйска.