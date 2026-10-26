Практические шаги помогут Беларуси и Монголии превратить потенциал в реальные проекты

Беларусь и Монголия обладают всем необходимым, чтобы превратить потенциал в реальные проекты. По мнению парламентариев, укрепить партнерство способны практические шаги.

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"Беларусь придает большое значение укреплению взаимодействия с Монголией по всем направлениям. В июне 2024 года состоялся первый в истории двусторонних отношений государственный визит Президента Республики Беларусь в Монголию. Был подписан договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, и уже в июле этого года заключено временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое должно активизировать деловые контакты и повысить результативность товарооборота. Необходимо перейти от прямых поставок товаров к промышленной кооперации: создание в Монголии сборочных производств тракторов и лифтов, строительство молочно-товарных ферм - ведь компетенции в проектировании, передаче технологий и оборудования у нас есть".

Перспективы совместной работы в области охраны окружающей среды, энергетики и горнодобывающей промышленности были отмечены в ходе встречи. Также прозвучали пожелания успехов в приумножении дружественных связей между Республикой Беларусь и Монголией при совместном продвижении перспективных идей и проектов, отметил Юрий Панфилов.