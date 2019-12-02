Практика публичных слушаний при установлении или изменении тарифов для естественных монополий впервые вводится в Беларуси

Новации закрепляют изменения в закон. С мая следующего года организации при смене стоимости услуг должны будут проводить публичные слушания и общественные обсуждения, чтобы все понимали, за счет чего растут цифры, а также снимались все спорные вопросы еще до принятия решений. Также из рядов монополистов исключают услуги почтовой и фиксированной телефонной связи.



Министерство антимонопольного регулирования и торговли разделит монополии по передаче и распределению электрической энергии на более мелкие, чтобы сделать рынок конкурентным. Новации вступают в силу в мае следующего года.



