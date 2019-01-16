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Практику проведения традиционных ярмарок вакансий сохранят

Только в Минске заявляют о высокой потребности в кадрах. По последним данным, на одного зарегистрированного безработного приходится 16 вакансий. Большинство по рабочим специальностям.

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