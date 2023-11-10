Пранкеры Вован и Лексус - гости нового выпуска "Клуба редакторов". Не пропустите! Будет очень интересно!

Европа устала тянуть на себе Украину и мечтает поскорее сбросить эту финансовую нагрузку. Хотя вслух говорить об этом не принято. А вот в частной беседе - пожалуйста. Так и сделала недавно премьер-министр Италии. Правда, говорила Джорджа Мелони с пранкерами, поэтому высказывание стало достоянием общественности.

И сегодня в гостях "Клуба редакторов" - эксперты по разоблачению вранья. Знаменитые Вован и Лексус приехали в Беларусь с новой порцией информации о том, что на самом деле думают наши соседи из Прибалтики. Так насколько велика пропасть между публичным заявлением западного политика и правдой?

А также партийный разбор на примерах. Почему бы Беларуси не взять на вооружение западные методы политической работы? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 10 ноября сразу после проекта "Фактор.by".