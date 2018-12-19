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Права работников предприятий-банкротов будут еще тщательнее отстаиваться профсоюзами

Обновленное генеральное соглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами будет действовать ближайшие три года.

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