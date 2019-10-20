Правда о клюкве. Дойдешь до ягодной поляны в глуши - за 2 недели заработаешь на новый автомобиль

Пока кто-то тонет в криминальной трясине, другие зарабатывают абсолютно легально в белорусских болотах на сборе ягод. Например, за сезон 2016 года в Ганцевичском районе охотники за клюквой заработали миллион долларов.

В Столинском, с его знаменитыми Ольманскими болотами, если сможешь дойти до ягодной поляны в самой глуши, то за две недели можно заработать на новый автомобиль. Сезон заготовки клюквы в Беларуси в разгаре.

Труд не из легких - наша съемочная группа в этом убедилась лично. И провела свое расследование.

Почему ценность белорусской клюквы в этом году недооценили, а главной конкуренткой оказалась американская, расскажет Ксения Лебедева.

Никто из наших собеседников не решился взять с собой съемочную группу на болото





Когда мы договаривались о съемках по телефону, никто из наших собеседников не решился взять с собой съемочную группу на болото. Таки сказали: ходить много нужно, а мы ребята столичные, не проверенные. Поэтому на болота мы поехали сами, там же и искали героев репортажа. 6:30 - на подъезде к Ольманским болотам встретили Прасковью Петровну с сыном. Руки натруженные, 80 лет, а в сезон клюквы дома все равно не сидится.

В деревне Ольманы по клюкву ходит и стар и млад. С конца августа и, как здесь говорят, до белых мух. Пока снег не выпадет. Это главный заработок.

Анна Гурьевна в этом году впервые выбралась по ягоду - здоровье уже не то, говорит, сейчас все больше дома нянчится с внуками, но хоть раз за клюквой да выберется.

Кроме ядовитых змей и больной спины у охотников за клюквой есть проблемы посерьезнее

Несмотря на засушливое лето, топи болот по-прежнему опасны.

Каждый год в болотах теряются люди. Непроходимая лесная чаща сбивает с пути - опытные собиратели развешивают на деревьях метки, чтобы вернуться, умеют ориентироваться по солнцу. На болотах растет богульник - трава с большим содержанием эфирных масел и одурманивающим запахом - может и голова закружиться. Поэтому лучше по одиночке не ходить.

Местные рассказывают, что в лучшие годы вот такую пригоршню клюквы можно было насобирать за один присест. Чтобы насобирать вот эти ягоды, нам пришлось побродить – говорят, год выдался неурожайным. Но, несмотря на это, цена за кило клюквы по сравнению с прошлым годом упала.

Говорят и деды и прадеды возили ягоду в чемоданах и в Россию, и в Украину

Ближе к 16-ти часам на полянке уже собираются заготовители. Все местные.Говорят и деды и прадеды этим занимались, возили ягоду в чемоданах и в Россию, и в Украину.

Любовь говорит, что в этом году мало ягоды. Если в прошлом сдала 100 тонн, то в этом хорошо бы 30. Спрос низкий. Если до 12 октября цена была 3 рубля 20 копеек, через 3 дня снизилась. В прошлом году в это время стоила 5 рублей.

Ягоду покупают у местных и сдают компаниям-переработчикам. А им более 3-х рублей, как говорит Любовь, покупать дорого.

А некоторые, узнавая о цене, просто уходили. Но практически все, смирившись с ценой, сдают - кто сколько собрал.





Вот это самая крупная плантация клюквы в Европе. Занимает 85 гектаров

Сначала ягоду собирают вручную - такая считается элитной. И только потом открываются шлюзы каналов, вода заполняет делянки и на воду выходит флотилия переоснащенных тракторов МТЗ. Те срывают ягоду, она всплывает и только затем вот такими вот понтонами ее сгребают вот в такой круг.

Здесь выращивают клюкву в промышленных масштабах. В 2016 году урожайном собирали более полутонны. Этот год будет лучше прошлого, когда собрали чуть более 200 тонн клюквы. Но пока на максимальную продуктивность выйти не удается. Сказывается теплая зима, и засушливое лето. И все равно нашу ягоду ждут и в Голландии, и в Великобритании. Есть приятные контракты, поэтому поставки в Евросоюз увеличат. В прошлом году они составили 20 % от всего урожая. Основная масса по традиции уйдет в Россию и на перерабатывающие предприятия республики.

Канада и Америка демпенгуют - могут позволить - самые крупные производители клюквы в мире, по потреблению тоже первые. То, что продукция санкционная, для России – это другая история. Плюс предприимчивые россияне тоже занялись разведением рубинового золота – импортозамещение почти сработало. Рынок насыщен, цены упали. Есть ли выход для нас?

Если в дикорастущей ягоде много витамина С и мало пектина, то в садовой наоборот