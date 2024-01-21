Правда о Майдане: режиссер и сценарист скандальных фильмов о госперевороте в Украине в студии "Главного эфира"

Спусковым крючком террора в Украине и дальнейшей эскалации между славянами стали события уже десятилетней давности. Этот факт признают сами украинцы. Для англосаксов страна стала военным тараном. Если копать совсем глубоко, то наши "западные партнеры" планировали сделать из "незалежной" очередную витрину достижений капиталистического хозяйства на зависть всем остальным постсоветским республикам еще после распада Советского Союза. И переписывание истории, перепрошив мозгов новому поколению действительно сделали свое дело. В любых предложениях Запада, пусть даже наиболее радикальных, стали видеть благо.



Игорь Лопатенок - режиссер, сценарист, продюсер скандальных из-за своей правдивостифильмов о Майдане ("Украина в огне"и"В борьбе за Украину"), кинематографический соратник Оливера Стоуна. Он подробнейшим образом расследовал украинские события, начиная еще с 2000-х. Игорь Зиновьевич фактически стал свидетелем того, как из всесоюзной житницы страна превратилась в импортера, экспортируя разве что диверсантов.