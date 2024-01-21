3.39 RUB
3.44 USD
3.58 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Правда о Майдане: режиссер и сценарист скандальных фильмов о госперевороте в Украине в студии "Главного эфира"
Спусковым крючком террора в Украине и дальнейшей эскалации между славянами стали события уже десятилетней давности. Этот факт признают сами украинцы. Для англосаксов страна стала военным тараном. Если копать совсем глубоко, то наши "западные партнеры" планировали сделать из "незалежной" очередную витрину достижений капиталистического хозяйства на зависть всем остальным постсоветским республикам еще после распада Советского Союза. И переписывание истории, перепрошив мозгов новому поколению действительно сделали свое дело. В любых предложениях Запада, пусть даже наиболее радикальных, стали видеть благо.
Игорь Лопатенок - режиссер, сценарист, продюсер скандальных из-за своей правдивостифильмов о Майдане ("Украина в огне"и"В борьбе за Украину"), кинематографический соратник Оливера Стоуна. Он подробнейшим образом расследовал украинские события, начиная еще с 2000-х. Игорь Зиновьевич фактически стал свидетелем того, как из всесоюзной житницы страна превратилась в импортера, экспортируя разве что диверсантов.
В фильмах об Украине буквально пошагово показывается, как планировался, готовился и осуществлялся госпереворот. И самое главное - кто за ним стоит. Называются конкретные имена, государства. Была ли после премьеры реакция от них?
Насколько сложно было донести до западного зрителя фильм "Украинав огне" и принимал ли зритель в принципе такую трактовку событий на Майдане?
В Беларуси недавно пережили попытку цветной революции. Наблюдал ли режиссер за событиями 2020 года, видел ли параллели с Украиной?
Что, по мнению режиссера, надо делать, чтобы не допустить повторения украинского сценария в других постсоветских странах?
Главные вопросы в студии "Главного эфира" были заданы работающему в Голливуде украинскому режиссеру Игорю Лопатенку.
Президент
Все
Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с трагической гибелью людей в авиакатастрофе
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС
Президент Беларуси направился с визитом в Россию для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС
Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря
Политика
Все
Общество
Все
От истории до современности. Беловежской пуще - 85 лет
Чем занимается проект "SIRIUS-2023" и как благодаря ему белорусам удалось побывать на Луне
Третья ветка минского метро плюсует тремя станциями. Чего стоит безопасность подземного города
Атмосфера светлого праздника Рождества царит в костеле Матери Божьей Будславской в Минске
В мире
Все
Стала известна дата инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили
В Польше студенты принесли на рождественскую ярмарку пряники в форме свастики и восхваляли Гитлера
Причиной пожара в ТЦ Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотника
Трамп призвал к смертной казни для "насильников, убийц и монстров"
Регионы
Все
Происшествия
Все