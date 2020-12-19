Правда о "помощи" фондов

И пока одни наши соотечественники прославляют Беларусь в мире, другие продолжают планомерную подлую работу против белорусов и своей Родины. Что парадоксально, явно не собираясь на эту родную землю возвращаться. Иначе как объяснить призывы к забастовкам, развалу предприятий и экономики, обещания поддержать материально? Вот только что это за поддержка? Понимание приходит уже сейчас, когда достоянием общественности становятся все новые и новые подробности кухни тех же фондов. Мало того что деньги увидели лишь считанные люди, и те, похоже, в качестве рекламы.



Так сегодня на одном из телеграм-каналов появилось заявление, которое словно разворошило пауков в банке. По словам личного ассистента основателя фонда, он и еще ряд лиц обсуждали, как нанести тяжкие телесные повреждение "якобы предателю". Дальше еще страшнее. Группа людей со светлыми лицами, оказывается, обговаривала убийство человека. Впрочем, это нужно услышать самим. Вашему вниманию видеозаявление девушки (видео).









"В последнее время на личные сообщения фонда в Instagram и ФБ приходило много недовольства от людей, которые не получили помощи. Хотя имели на нее полное право. Хотя они все пострадали от режима Лукашенко. Все это заставило меня задуматься о том, что я вообще делаю. И правда ли я помогаю людям? Я шла в фонд с одной целью – помочь людям справиться с последствиями Лукашенко.

Так как я была ассистентом Стрижака, хочу заявить, что все скриншоты являются правдой. Все переписки, которые поступили в ТК, это правда. Подтверждаю, что Мотолько, Стрижак и Протосевич обсуждали побои, которые они хотят нанести Илье Бегуну. А также, что они слили его данные в общий чат. Также я подтверждаю, что некоторые Зверева, Роготко и другие обсуждали убийство Яровца. Я больше не хочу иметь никаких дел".



Неудивительно, что участвовать в таком нечистоплотном деле сил хватит не у каждого. Здесь нужен особый склад. И опыт.

Как "заработать" на фондах

Мы уже давали в программе "Понятная политика" информацию одного из телеграм-каналов о том, как "заработать" на фондах, перекладывая деньги из одного кармана в другой и якобы оплачивая отели бежавшим белорусам.



Главное - реклама

Андрей Стрижак создавал фонды давно и упорно. Сейчас в них не запутается только ленивый. Фонд помощи бастующим, безработным, студентам, спортсменам... Помочь обещали всем "пострадавшим за убеждения". И некоторые суммы на так называемые счастливые кейсы действительно ушли. А далее риторика поменялась.



В общем помощь утопающим - дело рук самих утопающих. И свои убеждения, и увольнение, и страдание от режима надо еще доказать, записав видео и предоставив документы. Но и тогда благодетели BYSOL ничего не гарантируют.

"Невероятная поддержка"