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Правда о западной медицине - в расследовании Марии Петрашко "Плати или умри!"
Штатам следовало бы заняться внутренними проблемами вместо опасных политических игр.
Согласно опросам, американцы мечтают о социально ориентированной медицине, как, например, в Беларуси. 750 долларов - за флюорографию и ЭКГ? Но можно 250, если по страховке. 800 долларов - за вызов скорой помощи. Удручающие подробности медобслуживания в европейских странах и США. А также коррупционные схемы страховых и госпиталей. О чем не покажут по американскому телевидению, смотрите в расследовании Марии Петрашко "Плати или умри!Правда о западной медицине" сегодня после "Панорамы".
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