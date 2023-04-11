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Правда расстрела в Катыни: казнь польских офицеров - дело рук фашистов
ФСБ России опубликовала документы, из которых следует, что возложенная на СССР вина за смерть польских офицеров в Катыни - дело рук фашистов. А ведь Министерству пропаганды Германии, руководимому Геббельсом, удавалось на многие десятилетия вперед вселить в умы людей ложь и ненависть, что стало яблоком раздора между поляками и русскими. Но свет увидели задокументированные в 1945 году на Ленинградском процессе воспоминания свидетелей той исторической драмы. Заключенный Арно Дюре, отправленный на лесные работы неподалеку от Катыни, вспоминает, как части СС привозили людей на автомашинах и сбрасывали в ров глубиной 15-20 метров. Польских офицеров в Катыни в 1941 году расстреляли именно гитлеровцы, а не сотрудники НКВД, свидетельствует Дюре.
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