Правила безопасного отдыха на воде

Из-за продолжительной жары в Минской области участились случаи гибели на воде. Накануне в Любани жертвой стихии стал пенсионер. Чтобы предотвратить печальную статистику, сотрудники ОСВОД и МЧС усилили контроль за акваториями. При этом безопасность в первую очередь зависит от самих отдыхающих. Лучше не заходить в воду далеко от спасательных станций, нельзя заплывать за буйки. Также нырять с дамб, пристаней или лодок.