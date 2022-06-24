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Правила безопасного отдыха на воде - защита для каждого
Жара - не повод забывать о правилах безопасности на воде. Купаться можно только на специально оборудованных пляжах. Нельзя заплывать за буйки, плавать под мостами и нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. Кроме того, опасно заходить в воду в нетрезвом состоянии, а также оставлять детей без наблюдения. Внимательность поможет избежать несчастных случаев. Иногда, чтобы спасти жизнь, достаточно оперативно сообщить о чрезвычайной ситуации или оказать человеку первую помощь.
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