Правила безопасного отдыха на воде - защита для каждого

Жара - не повод забывать о правилах безопасности на воде. Купаться можно только на специально оборудованных пляжах. Нельзя заплывать за буйки, плавать под мостами и нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. Кроме того, опасно заходить в воду в нетрезвом состоянии, а также оставлять детей без наблюдения. Внимательность поможет избежать несчастных случаев. Иногда, чтобы спасти жизнь, достаточно оперативно сообщить о чрезвычайной ситуации или оказать человеку первую помощь.