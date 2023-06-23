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Правила безопасного отдыха у воды напоминают спасатели

В жаркую погоду спасатели напоминают о безопасном отдыхе у воды. В первую очередь следует избегать пребывания на солнце в пик активности: с 12 до 16 часов. Обязательно использовать головные уборы.

После длительного нахождения на жаре не следует сразу нырять в воду во избежание переохлаждения. Также запрещено заплывать за буйки и приближаться к лодкам.

Для купания следует выбирать специально оборудованные пляжи. Таких в Минске 20. Ежедневно там дежурят спасатели, установлены кабинки для переодевания, навесы, скамейки, детские площадки. Созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха.

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