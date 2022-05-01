Правила безопасного поведения на природе от МЧС

Не жечь мусор и сухую траву, разводить костры аккуратно и не оставлять детей одних. Во время продолжительных выходных специалисты советуют еще раз вспомнить простые правила безопасности. Разводить огонь в специально оборудованных местах. Детей держать подальше от источников открытого огня и не забывать о мерах экстренного пожаротушения! Впрочем, детям основное внимание. Не оставлять их одних, контролировать досуг и время, проведенное в соцсетях. Особенно просмотры различного рода развлекательного контента, который дети захотят повторить.



В МЧС напоминают: с начала года на территории Беларуси уже произошли 5 тысяч пожаров в экосистемах, площадь превысила полторы тысячи гектаров. И просьба ко всем, кто хочет провести выходные на природе, что называется, с огоньком - делать это безопасно для окружающей среды и других отдыхающих.