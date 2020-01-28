Правила безопасности для школьников. Сотрудники ГАИ посетили столичную школу № 25

Сотрудники ГАИ Московского района на этот раз посетили столичную школу № 25. Ученикам в игровой форме напомнили основные правила дорожного движения. Конец января - опасное время на дорогах, световой день короткий. Максимальное внимание необходимо и при переходе дорог, и во время высадки маленьких пассажиров. Во время урока безопасности школьники проверили свои знания ПДД на новой интерактивной доске, учились оказывать первую медпомощь. Продемонстрировали и творческие способности. Вместе с инспектором ГАИ ученики ответили на вопросы, которые могут возникнуть во время движения городского транспорта, и выучили новые дорожные знаки.



