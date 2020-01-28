3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Правила безопасности для школьников. Сотрудники ГАИ посетили столичную школу № 25
Сотрудники ГАИ Московского района на этот раз посетили столичную школу № 25. Ученикам в игровой форме напомнили основные правила дорожного движения. Конец января - опасное время на дорогах, световой день короткий. Максимальное внимание необходимо и при переходе дорог, и во время высадки маленьких пассажиров. Во время урока безопасности школьники проверили свои знания ПДД на новой интерактивной доске, учились оказывать первую медпомощь. Продемонстрировали и творческие способности. Вместе с инспектором ГАИ ученики ответили на вопросы, которые могут возникнуть во время движения городского транспорта, и выучили новые дорожные знаки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва