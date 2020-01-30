Правила безопасности. Особое внимание - самочувствию после возвращения из Китая

Временно воздержаться от поездок в Китай ранее рекомендовало и Министерство спорта и туризма Беларуси. Тем же туристам, которые прибыли в Китайскую Народную Республику, необходимо соблюдать меры предосторожности - а именно: избегать посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм, а также контактов с животными. Воздержаться от тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций. И находиться на связи с представителями туристической компании.



Особо внимательно следует отнестись к своему состоянию после возвращения домой. В течение двух недель после прибытия по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья.



