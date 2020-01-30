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Правила безопасности. Особое внимание - самочувствию после возвращения из Китая

Временно воздержаться от поездок в Китай ранее рекомендовало и Министерство спорта и туризма Беларуси. Тем же туристам, которые прибыли в Китайскую Народную Республику, необходимо соблюдать меры предосторожности - а именно: избегать посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм, а также контактов с животными. Воздержаться от тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций. И находиться на связи с представителями туристической компании.

Особо внимательно следует отнестись к своему состоянию после возвращения домой. В течение двух недель после прибытия по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья.

Все туристические объекты Пекина закрыты для посещения

И сегодня стало известно, что иностранные граждане могут выехать из китайской провинции Хубэй после 14-дневного карантина и с разрешения местных властей. За ситуацией следит моя коллега

Татьяна Никитина

(видео). И передает из Пекина.

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