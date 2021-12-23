Правила безопасности от МЧС Беларуси в морозную погоду

Сильный мороз, порывистый ветер и гололед. Настоящая зимняя погода сохраняется на территории центрального региона. МЧС рекомендует быть осторожными во время передвижения по улицам. Автолюбителям - снижать скорость движения, чтобы в случае резкого торможения успеть вовремя остановиться, а пешеходам - обратить внимание на выбор обуви. Он должен быть на подошве, приспособленной для передвижения по скользкой поверхности.