Правила безопасной зимы: как не допустить травм и жертв на зимней рыбалке, во время катания на тюбингах и езды на авто

В Беларусь пришла климатическая и календарная зима. Любители рыбалки уже отправляются на еще не окрепший лед. За ними внимательно следят спасатели ОСВОДа и предупреждают: покрытие пока не достаточно крепкое, лучше повременить с промыслом. Развлечение номер один для детей - катание на тюбингах - также под усиленным контролем. ГАИ дежурит у снежных горок, чтобы не допустить травмирования во время спусков. А водителям рекомендуют пройти курс экстремального вождения по снежной трассе, чтобы повысить свою уверенность за рулем и избежать ДТП. Правила безопасной зимы рассказал Илья Цветков.

Снега много не бывает, особенно в первые дни календарной зимы. Минск уже перестроился на атмосферу морозного настроения. Кто-то расчищает сугробы, чтобы выехать с парковки, добраться до работы и домой на авто, а для некоторых такая погода - настоящая радость. Например, для юных покорителей городских снежных вершин.

Катание на тюбингах - популярное развлечение для самых маленьких белорусов уже не первый зимний сезон. "Ватрушки" - идеальный аттракцион в морозную погоду, однако не стоит забывать о том, как правильно использовать этот инвентарь, чтобы избежать травм.





Скоростные спуски на тюбингах в снежные дни на особом контроле ГАИ. Инспекторы следят за появлением стихийных горок у проезжей части. Развлечения у дороги приводят к травмированию и ДТП, поэтому сотрудники дают рекомендации детям и родителям: не нарушать правила безопасности и кататься в оборудованных местах. Чаще всего к травмам приводят катания "паровозиком", спуски вдвоем на одной "ватрушке" и привязывание тюбингов к транспортным средствам.

Тюбинги - это тот вид инвентаря, который очень сложно управляется, сложно рассчитать траекторию его движения. Поэтому в первую очередь нужно понимать, что катание возле дорог на таких средствах запрещено. ГАИ в свою очередь работает по городу, экипажи выезжают в места массового скопления людей и объясняют правила безопасности. Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД г. Минска

Сугробы на дорогах тщательно ликвидируют коммунальные службы во всех районах города, но только не на картинг-дистанциях. Зимние гонки на мини-спорткарах - это особый формат заездов. Снежное покрытие на трассе дает ощущение особого экстрима. Машины подготовили к морозному сезону. Теперь можно уверенно давить на педаль газа.

"Всего две педали - газ и тормоз. Ничего сложного. Тугой руль, тут надо усилия прилагать, чтобы крутить. Ну и переоборудованы наши машины на зимнюю резину", - рассказал тренер по картингу Руслан Григорович.





На картинг-базе инструкторы учат быстро реагировать на сложные дорожные условия, чувствовать движение всех четырех колес. Лишний оборот руля - и карт уходит в занос, каждое движение нужно просчитывать заранее. Такие навыки помогут еще увереннее чувствовать себя за рулем авто даже самому опытному водителю.

Это отличный способ научиться чувствовать машину. На карте все ощущения от езды передаются водителю более быстро и остро. Поэтому после того как вы научитесь уверенно ездить на карте, в обычном авто даже в снегопады и гололед вам будет уже не так страшно. Ян Чайка, тренер по картингу

Переместимся ближе к воде. На акваториях только начинает формироваться первый, еще хрупкий, лед, а любители рыбного промысла уже прокладывают опасные маршруты к центру озер и водохранилищ. По их следам идут сотрудники ОСВОДа. Спасатели напоминают: безопасной отметки - более 7 см - толщина льда еще не достигла.

Начальник спасательной станции "Юбилейная" г. Гродно Евгений Киман заверил, что сотрудники ОСВОДа ежедневно проводят рейдовые мероприятия по инструктажу рыбаков: "Рыбак обязательно должен иметь при себе спасательный жилет, какую-нибудь веревку, чтобы в случае чего было проще к нему подобраться и его достать, альпенштоки (отвертки) либо гвозди, чтобы зацепиться за лед в случае пролома".





Позвонить на ближайшую спасательную станцию и узнать о состоянии ледового покрытия обязательно необходимо каждому рыбаку, прежде чем выйти на замерзшую воду.

Лед будет постепенно крепчать вместе с морозами. Синоптики прогнозируют на неделе с 4 по 10 декабря до минус 18 градусов.

Арктические циклоны продолжают путешествия по европейской территории. В результате климатический режим на предстоящей неделе будет на 4-6 градусов ниже нормы. Также не обойдется без осадков. Виктория Матвеенко, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды