Правила эвакуации из торгового центра в случае пожара напомнили в МЧС

Это должен знать каждый: белорусские спасатели опубликовали ролик о правилах эвакуации из торгового центра в случае пожара.



Если вы слышите крики о пожаре, звуки пожарной сигнализации и видите дым, быстро покиньте торговый центр. Даже если вам кажется, что это учебная тревога, не рискуйте! Самые безопасные - первые минуты, пока пламя не успело разгореться, а дым не заполнил все вокруг.

Если вы видите дым или огонь, а пожарная сигнализация еще не сработала, активируйте ее, разбив или выдавив стекло. Также позвоните по номеру 112 в службу спасения. Не считайте, что это должен сделать кто-то другой.

Выбираясь из торгового центра, всегда двигайтесь в противоположную сторону от дыма. Это жизненно важно, ведь в современных зданиях много пластика, который при горении выделяет токсичные вещества.

Не забывайте, что во время пожара нельзя пользоваться эскалаторами: это зона риска для возникновения давки. Также запрещено перемещаться в лифте. В любой момент он может сломаться и стать смертельной ловушкой.

Ребенка из ТЦ лучше эвакуировать, ведя перед собой. Если вдруг становится больше людей, возьмите его на руки, чтобы защитить в случае давки.