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Правила эвакуации из торгового центра в случае пожара напомнили в МЧС
Это должен знать каждый: белорусские спасатели опубликовали ролик о правилах эвакуации из торгового центра в случае пожара.
Если вы слышите крики о пожаре, звуки пожарной сигнализации и видите дым, быстро покиньте торговый центр. Даже если вам кажется, что это учебная тревога, не рискуйте! Самые безопасные - первые минуты, пока пламя не успело разгореться, а дым не заполнил все вокруг.
Если вы видите дым или огонь, а пожарная сигнализация еще не сработала, активируйте ее, разбив или выдавив стекло. Также позвоните по номеру 112 в службу спасения. Не считайте, что это должен сделать кто-то другой.
Выбираясь из торгового центра, всегда двигайтесь в противоположную сторону от дыма. Это жизненно важно, ведь в современных зданиях много пластика, который при горении выделяет токсичные вещества.
Не забывайте, что во время пожара нельзя пользоваться эскалаторами: это зона риска для возникновения давки. Также запрещено перемещаться в лифте. В любой момент он может сломаться и стать смертельной ловушкой.
Ребенка из ТЦ лучше эвакуировать, ведя перед собой. Если вдруг становится больше людей, возьмите его на руки, чтобы защитить в случае давки.
В расположении выходов, как правило, хорошо ориентируются сотрудники ТЦ, вы можете спросить, куда идти, у них.
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