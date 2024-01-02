Правила и история жизни Михаила Дворякова - лауреата специальной премии "Белорусский спортивный Олимп"

Конечно, это приятно, я не ожидал этого. И считаю, может, более достойные есть люди. Я очень благодарен и своей судьбе, и кафедре, и спортсменам нашим за то, что не забывают и поздравляют и меня, и работников кафедры. Для нас это самое дорогое.

Михаил Дворяков, лауреат спецпремии "Белорусский спортивный Олимп"