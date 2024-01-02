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Правила и история жизни Михаила Дворякова - лауреата специальной премии "Белорусский спортивный Олимп"

Белорусы трудятся во имя созидания, а многие живут во благо Родины. Одним из лауреатов специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" в 2023 году стал заведующий кафедрой велосипедного, конькобежного и конного спорта БГУФК Михаил Дворяков. 2 января мастеру спорта исполнилось 74 года, и несмотря на свой возраст, он продолжает заниматься делом всей жизни. С лауреатом премии пообщался Станислав Липский.

С мини-экскурсии по кафедре Михаил Илларионович Дворяков начал беседу со съемочной группой АТН. За спиной десятки лет добросовестной работы, которая сегодня лично отмечена Президентом Беларуси. Велосипедный спорт когда-то покорил сердце Михаила Илларионовича, и именно с этой дисциплиной он в итоге и связал всю свою жизнь.


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"Я в велосипедном спорте все свою сознательную жизнь, и расставаться с ним неловко", - рассказывает завкафедрой БГУФК.

Скромность - то, что сразу же бросается в глаза в беседе с Михаилом Илларионовичем, а ведь люди, с которыми он работал или у которых он преподавал, в итоге стали и чемпионами мира, и призерами Олимпиад, прославив нашу страну на самом высоком уровне.


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В Белорусском государственном университете физической культуры и спорта Михаил Дворяков авторитет в самом добром смысле этого слова - он продолжает растить чемпионов.

Заслуженная награда

Успех во многом зависит от коллектива, поэтому Михаил Дворяков говорит спасибо коллегам. Предыдущие награды на фоне нынешней чуть меркнут, ведь сейчас его награждать будет лично Президент Беларуси.

Конечно, это приятно, я не ожидал этого. И считаю, может, более достойные есть люди. Я очень благодарен и своей судьбе, и кафедре, и спортсменам нашим за то, что не забывают и поздравляют и меня, и работников кафедры. Для нас это самое дорогое.
Михаил Дворяков, лауреат спецпремии "Белорусский спортивный Олимп"

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