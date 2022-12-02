Правила интуитивного питания назвала диетолог

У каждого, наверное, бывало такое, что после съеденной не очень полезной еды, мы испытываем чувство вины.Потом даем себе обещание, что завтра вновь вернемся к правильной диете и будем строго ее соблюдать. Но срывы случаются снова и снова.



Тем, кому знакома подобная проблема, врач-диетолог Юлия Грачева рекомендует следовать правилам интуитивного питания. Их публикует sb.by.



Первое правило: получайте удовольствие от еды. Помните: здоровое питание и снижение веса - это разные вещи.



Второе правило гласит: не считайте калории. Лучше спрашивайте себя, достаточно ли то или иное блюдо питательно, поможет ли оно вам оставаться продуктивным и энергичным в течение дня.



"Учтите, что сахар и мука способствуют малой активности и будут вызывать у вас желание прилечь", - подчеркивает диетолог.



Третье правило: не игнорируйте голод - прислушивайтесь к своему телу. Чем дольше вы терпите голод, тем сложнее вовремя остановиться во время еды.



И главное - четвертое - правило: не делите еду на хорошую и плохую. Исходя из предыдущих рекомендаций, делайте осознанной выбор. "Говорите себе, что выбираете есть не пищевой мусор, а полезные и питательные калории", - поясняет Юлия Грачева.



Прислушиваться к своему телу и анализировать его подсказки важно, однако по возможности обратитесь также к помощи науки. Врач советует: "Сделайте генетический тест, который выявит особенности вашего организма. На основе полученных данных специалист сформирует подходящую для вас диету для восполнения дефицитов витаминов и микроэлементов. А анализ на пищевую непереносимость подскажет, какие продукты стоит исключить из рациона или ограничить".



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