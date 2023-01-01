3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Правила оплаты проезда по платным дорогам изменились в Беларуси
В Беларуси изменены правила оплаты проезда по платным дорогам, пишет БелТА. Для автомобилей массой не более 3,5 т электронная виньетка становится единственным способом оплаты проезда по платным дорогам Беларуси. Для транспортных средств с максимально допустимой общей массой более 3,5 т в качестве способа оплаты за проезд по-прежнему будет использоваться исключительно бортовое устройство.
Электронная виньетка была введена в декабре 2020 года в качестве альтернативного способа оплаты за период времени и позволяет водителям автомобилей массой не более 3,5 т оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси вне зависимости от пройденного ими километража. Она является своего рода электронным разрешением в BelToll, которое возможно оформить на сайте системы и которое позволяет пользоваться платными дорогами страны в определенный период в режиме свободного многополосного движения.
При этом нет необходимости размещать на автомобиле какие-либо дополнительные устройства или опознавательные знаки: при проезде под станциями сбора оплаты система автоматически определяет наличие действующей электронной виньетки, сопоставляя номерной знак на автомобиле с данными, предоставленными при ее покупке.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов