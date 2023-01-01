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Правила оплаты проезда по платным дорогам изменились в Беларуси

Правила оплаты проезда по платным дорогам изменились в Беларуси

В Беларуси изменены правила оплаты проезда по платным дорогам, пишет БелТА. Для автомобилей массой не более 3,5 т электронная виньетка становится единственным способом оплаты проезда по платным дорогам Беларуси. Для транспортных средств с максимально допустимой общей массой более 3,5 т в качестве способа оплаты за проезд по-прежнему будет использоваться исключительно бортовое устройство.

Электронная виньетка была введена в декабре 2020 года в качестве альтернативного способа оплаты за период времени и позволяет водителям автомобилей массой не более 3,5 т оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси вне зависимости от пройденного ими километража. Она является своего рода электронным разрешением в BelToll, которое возможно оформить на сайте системы и которое позволяет пользоваться платными дорогами страны в определенный период в режиме свободного многополосного движения.

При этом нет необходимости размещать на автомобиле какие-либо дополнительные устройства или опознавательные знаки: при проезде под станциями сбора оплаты система автоматически определяет наличие действующей электронной виньетки, сопоставляя номерной знак на автомобиле с данными, предоставленными при ее покупке.

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